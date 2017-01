Twee mannen aangehouden voor hennepteelt in Purmerend

PURMEREND - De politie heeft dinsdagmiddag twee personen aangehouden op verdenking van hennepteelt in een pand aan de Cantekoogweg in Purmerend. De verdachten zijn mannen van 25 en 28 uit Monnickendam.

De politie was de kwekerij op het spoor gekomen door informatie uit een ander henneponderzoek. In het bedrijfspand stonden driehonderd hennepplanten in een in werking zijnde kwekerij. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen e.d.) in beslag. Ook werd er beslag gelegd op een bedrijfsbus.

Ter plaatse trof de politie de twee verdachten aan. Zij werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.