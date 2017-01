’Onzichtbare vrijwilligers’ geëerd in Beemster

Foto Erik Rietman

MIDDENBEEMSTER - ’Onzichtbare vrijwilligers’ noemt de gemeente ze: mensen die niet op de voorgrond treden, maar zich achter de schermen enorm inzetten voor mens en maatschappij.

Door onze verslaggever - 4-1-2017, 10:10 (Update 4-1-2017, 10:10)

Elk kwartaal wordt er in Beemster één in het zonnetje gezet, maar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente worden er echte prijzen uitgereikt. Zo vielen dinsdagavond de vier kwartaalvrijwilligers van 2016 in de prijzen. Scott Kleijn, bestuurslid van de Stichting Beemster Hartsafe en voorzitter van de Vereniging EHBO Beemster, Wim van der Werff, bestuurslid van Buurtvereniging Ons Hoekje, Tiny de Lange, actief bij Stichting Binnendijks en Marian van der Hulst, actief bij Het Gelegenheidskoor en Stichting Beheer Kerckhaen (v.l.n.r.) werden geëerd.