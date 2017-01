Bijna helft kastanjes legt loodje

PURMEREND - Bijna de helft van de kastanjebomen in Purmerend heeft de bloedingsziekte niet overleefd. Wethouder Mario Hegger heeft dat bekendgemaakt. De paardenkastanjes in ons land worden sinds enkele jaren geteisterd door de bomenziekte, en ook in de marktstad moesten honderden zieke bomen worden omgehaald.

Door Robert Jan van der Woud - 3-1-2017, 16:59 (Update 3-1-2017, 16:59)

In 2011 telde Purmerend nog bijna 750 paardenkastanjes. Eind vorig jaar waren er daarvan nog iets meer dan 400 over, aldus Hegger in een notitie aan de gemeenteraad. Ruim 45 procent van het kastanjebestand heeft de bloedingsziekte...