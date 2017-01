Met boodschappentas op hoofd door Purmerend

Foto Jacco van Oostveen Akawe Magdalene Chioma loopt met haar boodschappen door Purmerend.

PURMEREND - ,,De mensen kijken naar me en moeten lachen, leuk toch?’’, zegt Akawe Magdalene Chioma, terwijl ze met een tas vol boodschappen op haar hoofd door het centrum van Purmerend loopt.

Door Jacco van Oostveen - 3-1-2017, 20:41 (Update 3-1-2017, 20:41)

De geboren Nigeriaanse, die sinds twee jaar in Purmerend woont, is een bezienswaardigheid in de stad. Fervente shoppers kennen haar als ’de vrouw met de boodschappentas op haar hoofd’. Zelf vindt ze het alleen maar leuk als het winkelend publiek haar vol verbazing aanstaart. ,,Dit is helemaal niet moeilijk, in...