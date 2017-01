Weekmarkt Monnickendam blijft op Noordeinde

MONNICKENDAM - De verplaatsing van de zaterdagse weekmarkt in Monnickendam van het Noordeinde naar de binnenhaven is van de baan. Het college van b en w heeft besloten de markt op de huidige locatie te handhaven. Tot vreugde van de marktkoopmannen.

Door Johan Moes - 3-1-2017, 15:16 (Update 3-1-2017, 15:16)

Hoe definitief het besluit van het college is, is de vraag. De discussie over verplaatsing van de markt van het Noordeinde, dat daardoor een goed deel van de zaterdag is afgesloten voor doorgaand verkeer, duurt al jaren en laait van tijd...