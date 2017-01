Voor ’n prikkie wonen in oude school Oosthuizen

Foto Wim Egas Rebecca Sepers geniet van het zonnetje voor haar nieuwe huis: het oude schoolgebouw in Oosthuizen.

OOSTHUIZEN - Het rumoerige stadsleven van Amsterdam trekt Rebecca Sepers (21) niet zo. De Monnickendamse is daarom als een kind zo blij met haar nieuwe woning: het voormalige onderkomen van basisschool Het Kraaiennest in Oosthuizen.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 3-1-2017, 12:11 (Update 3-1-2017, 12:11)

,,Ik was eigenlijk op zoek naar een woning in Hoorn, maar al surfend op internet kwam ik op de website vastgoedbeschermer.nl. Dat bedrijf zocht mensen die antikraak wilden wonen in oude schoolgebouwen in Edam (De Botter, red.) en Oosthuizen en tegelijkertijd een oogje in het zeil wilden...