Werkstraf na bedreiging agent in supermarkt Purmerend

ALKMAAR/PURMEREND - De 29-jarige Marco H. uit Purmerend moet een werkstraf van 100 uur uitvoeren, omdat hij 13 oktober vorig jaar in een supermarkt in de wijk Overwhere in Purmerend een politieman heeft bedreigd met een groot mes. Hij moet de betrokken agent daarnaast 550 euro smartengeld betalen.

Door Frits Verhagen - 3-1-2017, 10:54 (Update 3-1-2017, 11:27)

De strafzaak tegen H. werd bij verstek behandeld. De Purmerender was zelf niet aanwezig. De man zorgde 13 oktober in elk geval voor veel beroering in de supermarkt. Kort ervoor was een broer van...