Waterlanders geëerd voor inzet en betrokkenheid

Foto Wim Egas Van links naar rechts: Gre Groot, Karin Hoogeveen en Matty Hakvoort van Huis aan het Water en Leo de Boer en Cor Ebbelaar van Waterland Installatietechniek.

MONNICKENDAM - Huis aan het Water in Katwoude heeft maandagavond de burgerprijs van de gemeente Waterland in ontvangst genomen. De ondernemersprijs van de Ondernemersvereniging Waterland ging deze keer naar Waterland Installatietechniek uit Broek in Waterland.

De burgerprijs bestond dit jaar uit de pentekening ’Danseressen’ van Rob Cerneüs jr. en werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waterland. Huis aan het Water kreeg de prijs voor de bijzondere manier waarop het zich inzet voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten.

De ondernemersprijs was voor Waterland Installatietechniek uit Broek in Waterland dat particulieren en bedrijven adviseert en ondersteunt op het gebied van verwarming en sanitair en ook maatschappelijk betrokken is als sponsor van sportclubs en vrijwillige initiatieven. De prijs is een object van kunstenaar Malisca Muller uit Monnickendam en een cheque van 250 euro die besteed moet worden aan een initiatief of activiteit in Waterlands.