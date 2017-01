Hulpdiensten zoeken Oosterweg af voor te water geraakte auto in Purmer

DNP.nu/Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

PURMER - Een auto is maandagavond rond 22.00 uur te water geraakt op de Oosterweg in Purmer.

Bij de kruising met de Monnickendammerweg raakte de auto in de sloot toen de bestuurder de bocht te ruim nam.

Er was in eerste instantie onduidelijkheid over de locatie, waardoor de hulpdiensten de lange Oosterweg moesten afzoeken.

De bestuurder was niet per plaatse, maar meldde zich later. Hij werd onderzocht in de ambulance.

De auto werd total loss verklaard.