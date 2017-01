Speurhond Toby uit Edam ’Dier van het jaar’

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas ’Dier van het jaar’ Toby met zijn baasje Paula Mak in Edam.

EDAM - De Australische herder Toby redde in juli het leven van een zwaar onderkoelde vrouw. Vanwege zijn heldendaad werd de hond van Paula Mak uit Edam zondag door het tv-programma RTL Telekids uitgeroepen tot ’Dier van het jaar 2016’.

Door Mitchell Burger - 2-1-2017, 19:30 (Update 2-1-2017, 19:30)

Mak liep afgelopen zomer met de hond door een park in Rotterdam, toen Toby een geur oppikte. ,,Ik dacht er in eerste instantie niet zo veel van, maar hij maakte duidelijk dat ik hem moest volgen’’, vertelt Toby’s baasje. De pas zeven maanden oude Toby vond de onderkoelde vrouw een paar meter van het voetpad. ,,Ze was lijkbleek, waardoor ik dacht dat ze dood was’’, herinnert Mak zich.

,,Ik heb direct 112 gebeld en de vrouw bleek nog een polsslag te hebben. Toen we haar vonden had ze een lichaamstemperatuur van slechts 32 graden. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en heeft het uiteindelijk overleefd. Achteraf blijkt dat de vrouw eerder die dag vermist was geraakt en dat de politie al op zoek was naar haar.’’

De heldendaad kwam in het nieuws, waarna RTL Telekids het oppikte. Mak en haar hond werden uitgenodigd in de studio, waar de Australische herder werd verkozen tot ’Dier van het jaar’.