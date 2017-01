Met frisse duik en warme soep het nieuwe jaar in

Foto Wim Egas Henk Velker geniet van een warme kop soep na een frisse nieuwjaarsduik.

VOLENDAM - Henk Velker uit Edam is helemaal klaar voor 2017 na de verfrissende nieuwjaarsduik in zwembad De Waterdam in Volendam. En vooral ook die lekkere kop snert erna.

Velker zwemt dagelijks in het binnenbad van De Waterdam, maar op nieuwjaarsdag maakt hij een uitzondering en duikt hij het buitenbad in. Dit was was de tweede keer dat hij meedeed aan de nieuwjaarsduik.

Er waren meer nieuwjaarsduiken in de regio, waaronder in recreatiegebied Het Twiske.