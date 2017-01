Achttien uitrukken voor buitenbrandjes in regio Waterland

PURMEREND - De brandweerkorpsen in de regio Waterland zijn oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht achttien keer uitgerukt na meldingen over containerbranden. Vooral vanuit Purmerend, maar ook uit Monnickendam, Volendam en Landsmeer kwamen meldingen over kleine brandjes.

Door Redactie Waterland - 1-1-2017, 16:40 (Update 1-1-2017, 16:59)

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen door vuurwerk. Op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Waterlandziekenhuis was het weliswaar ‘gigantisch druk’, maar dat had volgens een woordvoerster niets met de jaarwisseling te maken. ,,Er kwamen gewoon ontzettend veel mensen binnen die heel erg ziek waren, maar daar waren geen gevallen bij die gerelateerd kunnen worden aan oud en nieuw. Er waren ook geen letselgevallen bij als gevolg van vuurwerk. Wel werden enkele mensen binnengebracht die te veel alcohol hadden gedronken, maar dat gebeurt in andere weekenden ook.’’