Brand verwoest woning in Oosthuizen

OOSTHUIZEN - Een brand heeft zondagochtend vroeg het interieur van een woning aan het Oosteinde in Oosthuizen goeddeels verwoest.

Door Redactie Waterland - 1-1-2017, 16:20 (Update 1-1-2017, 17:05)

De brand ontstond rond twee uur tussen een auto en een schutting. Vervolgens vatten de schutting en de carport vlam en sloeg het vuur over naar de woning.

De bewoners waren buiten toen de brandweer arriveerde. Zij konden niet terug naar de woning en hebben de nacht elders doorgebracht. Stichting Salvage ondersteunt de bewoners met nazorg.

Na ongeveer een uur was het vuur onder controle. Het is niet bekend of de brand is ontstaan door vuurwerk. De oorzaak wordt nader onderzocht.