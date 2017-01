16-jarige jongen met mes bedreigd door straatrover in Purmerend

PURMEREND - Een 16-jarige jongen uit Purmerend is zaterdagmiddag in zijn woonplaats met een mes bedreigd door een straatrover op de Purmerdijk. De dader is zonder buit gevlucht, de politie wil graag getuigen spreken.

De jongen liep rond 12.30 uur samen met een vriend op de Purmerdijk. Ze werden aangesproken door een man die geld en de telefoon van het slachtoffer wilde hebben. De man dreigde daarbij met een mes. Het slachtoffer kon de man vastpakken om te voorkomen dat hij kon steken. Vermoedelijk ging de straatrover er toen vandoor omdat er een auto aankwam. Hij is gevlucht in de richting van het koepeltje, bij het Leeghwaterpark.