Vrouw raakt te water in Zuidoostbeemster

Foto: Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

ZUIDOOSTBEEMSTER - Een vrouw is in de nieuwjaarsnacht rond 4.15 uur in Zuidoostbeemster te water geraakt. Door nog onbekende oorzaak was zij op het Zuiderpad van de weg geraakt.

De politie heeft de vrouw uit het water gehaald, waarna zij door de ambulancedienst naar het ziekenhuis is gebracht. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is.