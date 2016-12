Nieuwe woningen aan Canberrastraat in Purmerend

PURMEREND - Woningcorporatie Intermaris verwacht medio volgend jaar de eerste paal te kunnen slaan voor een nieuwbouwcomplex aan de Canberrastraat in de Purmerendse wijk Weidevenne.

Door Robert Jan van der Woudr.van.der.woud@hollandmediacombinatie.nl - 31-12-2016, 16:34 (Update 31-12-2016, 16:34)

Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad al in met de bouw van het complex, waarin naast appartementen ook ruimte is voor een definitief onderkomen voor jongerencentrum Columbuzz. In twee gebouwen is ruimte voor in totaal 67 appartementen, verwacht Intermaris.

Aan de Canberrastraat staat al een appartementencomplex. Dat werd in 2009 gebouwd met een tijdelijke bestemming. Dit jaar is...