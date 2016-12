Bevroren en beslagen ramen leiden naar kwekers en inbrekers hennepkwekerij Purmerend

ANP

PURMEREND - Een auto die rondreed met dichtgevroren zijramen, was in de nacht van donderdag op vrijdag het startpunt dat leidde naar zeven aanhoudingen. De mannen worden verdacht van het kweken van hennep en inbreken bij de hennepkwekerij aan de Nijverheidsweg in Purmerend.

Door internetredactie - 30-12-2016, 13:25 (Update 30-12-2016, 13:25)

Drie van de mannen (21, 29, 34) komen uit Zoetermeer en worden verdacht van het kweken van hennep in het pand. De overige verdachten (20, 22, 24, 26) uit onder andere Gouda werden betrapt toen zij aan het inbreken waren op het adres.

Op de Koogsingel viel een auto op doordat het ijs nog op de zijruiten zat. Toen de politie keerde om de auto en de bestuurder te kunnen controleren, reed het voertuig weg met gedoofde lichten. Even verderop probeerde de bestuurder vergeefs ongezien te parkeren. Bij controle van de bestuurder bleek hij bij de politie bekend te zijn in verband met het kweken van hennep.

De auto was al eerder op de Nijverheidsweg gezien, dus ging een andere politiepatrouille daar kijken. Bij een bedrijf stonden de deuren open. Agenten zagen nog net vier mannen wegrennen. In eerste instantie werd het viertal niet gevonden, maar toen de politiehond op zoek ging, kwam die uit bij een bestelbusje. Opvallend was dat de ruiten van het busje beslagen waren. De politie probeerde de deur te forceren, maar die werd van binnenuit angstvallig gesloten gehouden. In het busje hielden vier mannen zich schuil. Zij zijn aangehouden voor inbraak in het bedrijfspand.

In het bewuste pand was een hennepkwekerij met zevenhonderd planten ingericht. In het eerder aangehouden auto zaten drie mannen die de sleutel van het pand bleken te hebben. Zij werden aangehouden voor het kweken van hennep.

De hennepkwekerij is geruimd. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur als lampen in beslag.