’We mogen niet mopperen over vraag naar oliebollen’

Foto Wim Egas Purmerender Gebakkraam bakt op oudejaarsdag tot ongeveer 17 uur oliebollen.

PURMEREND - ,,Voor een lekkere oliebol moet je het beslag goed opkloppen. Dan blijft het lekker luchtig’’, vertelt Danny Pieters. De eigenaar van de Purmerender Gebakkraam aan de Koemarkt zit al 40 jaar in het vak en heeft daarom veel ervaring met het bakken van oliebollen.

Door Mitchell Burger - 30-12-2016, 12:55 (Update 30-12-2016, 12:55)

,,De water- en olietemperatuur moet goed zijn. Daarnaast moet je ook kwalitatief goede meel gebruiken.’’ De Purmerender mag naar eigen zeggen niet mopperen over de vraag naar zijn oliebollen. ,,We hebben al enkele honderden oliebollen gemaakt voor bedrijven en recepties. We gaan op oudejaarsdag tot ongeveer 17 uur door. Dan nemen we zelf ook een borrel en hopen we dat de klanten tevreden zijn.’’