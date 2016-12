Amsterdams asiel klaar voor extra dieren

foto’s ella tilgenkamp Een kattenverblijf voor meerdere katten. Een vrijwilliger probeert een kat gerust te stellen. Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Vanaf 1 januari worden zwerfdieren uit de regio Waterland in de Amsterdamse dierenopvang DOA opgevangen. De medewerkers zijn klaar voor extra dieren, vrijwilligers en eigenaren. ,,Ze zijn allemaal welkom’’, vertelt Karin Amstutz, woordvoerder van het asiel.

Door Merlin Mulder - 30-12-2016, 12:51 (Update 30-12-2016, 12:51)

Er is in Amsterdam namelijk ruimte zat. Het felgroene gebouw aan de Ookmeerweg is het grootste asiel van Nederland en heeft plek voor maximaal 180 honden en 480 katten. Op dit moment worden er zo’n 49 honden en 150 katten opgevangen. Daarnaast zitten er...