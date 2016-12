De Klipper in Volendam verdeelt ruim negen ton van Postcode Loterij

Foto Holland Media Combinatie/Mitchell Burger

VOLENDAM - Bijna twee maanden geleden was Volendam in de ban van een vermeende bus van de Postcode Loterij, die in het dorp werd gespot. Toen bleek het vals alarm, maar dit keer was het wel raak. Winston Gerschtanowitz kwam donderdagavond naar het vissersdorp om zes bewoners van De Klipper de PostcodeStraatprijs van ruim 900.000 euro te overhandigen.

Door Redactie Waterland - 29-12-2016, 22:38 (Update 29-12-2016, 22:38)

Doordat de postcode uit slechts acht huizen bestond (waarvan er zes lid zijn van de Postcode Loterij) liepen de bedragen hoog op: de deelnmers aan de loterij wonnen prijzen tussen de 90.000 en 272.000 euro.

,,Ik geloofde het eerst niet toen iemand van de Postcode Loterij aan de deur kwam’’, jubelt een van de winnaars. ,,Ik vertelde hem dat ik niet geïnteresseerd was in wat hij wilde verkopen. Toen ik hoorde dat hij ons iets moois wilde geven, heb ik hem toch maar naar binnen gelaten.’’