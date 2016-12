Groot inkopen bij vuurwerkhandel levert bonus op

Foto Wim Egas De zaken gaan goed bij Multimate in Edam: sommige klanten slaan flink wat vuurwerk in.

EDAM - „Er is dit jaar een enorme stijging in de bestellingen van vuurwerk”, vertelt Raymond Everaars van Multimate in Edam. „Het is nog afwachten hoe de normale verkoop gaat, maar daar kunnen we zaterdag pas iets over zeggen. Het ziet er op dit moment al erg goed uit.”

Door Mitchell Burger - 29-12-2016, 18:32 (Update 29-12-2016, 18:32)

De bouwmarkt verkoopt voor het achtste jaar op rij vuurwerk en heeft goed zijn best gedaan om de boel zo leuk mogelijk aan te kleden. Op twee tafels liggen gratis oliebollen voor de...