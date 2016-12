Peuteronderwijs kan nog verbeteren

PURMEREND - Er valt nog het een en ander te verbeteren aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Purmerend. Dat blijkt uit een onderzoek door de onderwijsinspectie. De gemeente krijgt weliswaar een voldoende voor het werk dat de afgelopen jaren is verzet, maar het rapport bevat ook verbeterpunten.

Door Robert Jan van der Woud - 29-12-2016, 18:13 (Update 29-12-2016, 18:13)

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters die een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen. Door daar al in peuterspeelzalen aandacht aan te besteden, kunnen ze vervolgens makkelijker meekomen in het reguliere basisonderwijs, is de...