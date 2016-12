Dertig kilo illegaal vuurwerk in rijtjeshuis Landsmeer

ANP

In een rijtjeshuis in Landsmeer is woensdagmiddag dertig kilo illegaal vuurwerk gevonden. De 29-jarige bewoner is aangehouden.

Door internetredactie - 29-12-2016, 16:12 (Update 29-12-2016, 16:12)

De politie hield na een binnengekomen tip de Landsmeerder aan. De recherche doorzocht zijn woning. Daarbij stuitte de recherche op dertig kilo vuurwerk, waaronder cobra’s.

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

De man is aangehouden en zit vast. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.