Overvaller bloemenwinkel Purmerend dreigde met mes

Foto: DNP.NU Politie-onderzoek na de overval op de bloemenzaak

PURMEREND - Bij de overval op de bloemenwinkel ’Flowers by Jennifer’ aan de Poelstraat in Puremerend, is het personeel bedreigd met een mes.

Door internetredactie - 29-12-2016, 11:10 (Update 29-12-2016, 12:12)

Ook is de overvaller ervandoor gegaan met een onbekende buit.

Ondanks de zoekactie die de politie opzette, is de verdachte niet meer gevonden.

Getuigen worden verzocht te bellen met de politie via 0900-8844.