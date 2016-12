Na het knallen met zijn allen weer opruimen

Archieffoto ANP Opruimen van vuurwerk.

PURMEREND - In de gemeente Purmerend vinden in de eerste dagen van het nieuwe jaar weer acties plaats om de straten vrij van vuurwerkrommel en afgedankte kerstbomen te maken.

Door Robert Jan van der Woud - 28-12-2016, 17:17 (Update 28-12-2016, 17:23)

De actie ’Na het knallen opruimen met zijn allen’ is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie. De inwoners van Purmerend zamelen vuurwerkafval in om ervoor te zorgen dat de straten weer schoon en veilig zijn. Met name onontploft vuurwerk kan gevaarlijk zijn, als kinderen dat na oud en nieuw proberen af te steken. Maar zelfs bij het opruimen kunnen daarmee ongelukken gebeuren.

Vuurwerkafval levert de inzamelaars een kwartje per kilo op. De rommel kan op maandag 2 januari worden ingeleverd tussen 9 en 15 uur. De gemeente heeft in alle wijken inzamellocaties aangewezen. In de Purmer-Noord is dat Winkelcentrum Gildeplein, en in de Purmer-Zuid staat de container op de parkeerplaats bij sporthal De Vaart. Verder zijn wijkkantoor De Gors, het Abel Tasmanplein in de Weidevenne, de parkeerplaats bij sporthal De Beukenkamp (Overwhere), en de parkeerplaats bij het Makado winkelcentrum (Wheermolen) locaties voor het afgeven van vuurwerkafval.

Op donderdag 5 januari kunnen daar ook de afgedankte kerstbomen worden ingeleverd. Die levert een bedrag op van 50 eurocent. Kerstbomen kunnen tussen 9 en 23 januari ook met het vuilnis worden meegegeven.