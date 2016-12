Bloemenzaak in Purmerend overvallen

PURMEREND - De bloemenwinkel Flowers by Jennifer aan de Poelstraat in Purmerend is woensdagochtend overvallen. De politie is op dit moment op jacht naar de overvaller en heeft een opsporingsbericht verspreid via Burgernet.

Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt bij de overval.

De politie zoekt een man van circa 30 jaar, 1,80 lang, met zwart kort haar en gekleed in een zwarte jas en grijze joggingbroek. Hij heeft een mager gezicht. De politie roept mensen op om, als ze de man zien, zelf geen actie te ondernemen, maar direct 112 te bellen.