Markers beginnen Versevisbox: ’We zorgen dat de drempel voor het eten van vis zo laag mogelijk blijft’

PR Foto Remco en Lisa brengen sinds deze maand verse vis aan huis.

MARKEN - Voor inwoners van een vissersdorp is het bijna vanzelfsprekend om kwalitatief goede vis te eten. Toen Remco Nieuwenhuizen en Lisa Springer erachter kwamen dat dit in andere dorpen niet altijd het geval is, besloten de Markers een nieuwe onderneming op te zetten: de Versevisbox. ,,Wij willen onze klanten de verste vis geven die ze ooit hebben gehad.’’

Door Mitchell Burger - 27-12-2016, 20:48 (Update 27-12-2016, 20:48)

Vorige week maandag kon het jonge stel na vele voorbereidingen dan eindelijk aan de slag, toen zij met een koeltransport de eerste visboxen...