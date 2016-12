Wie weet waar Mike (23) uit Wijdewormer is?

Bron: Politie.nl

WIJDEWORMER - De 23-jarige Mike Mulder uit Wijdewormer is sinds Tweede Kerstdag vermist. Zijn familie en de politie zijn op zoek naar hem.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 20:26 (Update 27-12-2016, 20:31)

Mike heeft zijn ouderlijk huis in Wijdewormer maandag in verwarde toestand verlaten. Hij is voor het laatst gezien in Purmerend. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Mogelijk is hij naar Amsterdam vertrokken.

Op het moment van zijn verdwijning droeg Mike een spijkerbroek en een donkerblauwe jas tot over de heup. Mike is 1.86 meter lang, heeft donkerblond haar en blauwe ogen.

Heb je hem ergens gezien? Neem dan contact op met de politie.