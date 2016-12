Mike (23) uit Wijdewormer weer terecht

Foto: ANP

WIJDEWORMER - De 23-jarige Mike uit Wijdewormer die sinds Tweede Kerstdag vermist was, is weer terecht. Dat meldt de politie dinsdagavond rond kwart over tien.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 20:26 (Update 27-12-2016, 22:26)

Mike verliet twee dagen geleden zijn ouderlijk huis in Wijdewormer in vewarde toestand. Hij werd daarna voor het laatst gezien in Purmerend en vertrok mogelijk naar Amsterdam.

Waar Mike uiteindelijk gevonden is en hoe het met hem gaat, is niet bekend.