Ouderwets figuurzagen aan superbril in Purmerend

Foto Ella Tilgenkamp Fotografie

PURMEREND - Grappig om te zien hoe kinderen die in een handomdraai een app op hun telefoon zetten, zuchten en steunen bij het figuurzagen van een bril. Toch hebben ze de ontvellingen van hun vingers er dik voor over: want ze knutselen een VR-bril.

Door Annette Snaas - 27-12-2016, 17:15 (Update 27-12-2016, 17:55)

De jeugdactiviteit van de bibliotheek in Purmerend, gisteren, is een groot succes. Meer dan vijftig deelnemertjes gaan met een bril naar huis. Met een VR-bril kun je in een virtual reality, ofwel virtuele wereld vertoeven. Je hebt dan...