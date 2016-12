Schade Twiskedijk door waterleidingbreuk Oostzaan

Foto Ella Tilgenkamp Een graafmachine bij de plek in de ringdijk waar grond is weggespoeld.

LANDSMEER - Een deel van de binnenkant van de ringdijk van de Twiskepolder is weggespoeld door een breuk in een waterleiding. Dat bevestigt Madelon Heering van Recreatieschap Het Twiske.

Door Annette Snaas - 27-12-2016, 17:04 (Update 27-12-2016, 17:04)

De veiligheid is niet in het geding, zegt de woordvoerster Tara van Oyen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Er is een stuk afgeschoven over een lengte van circa vijftig meter. Gisteren werd de schade geïnspecteerd. Omdat de dijk verzadigd is, wordt herstelwerk later aangevat.

De breuk in de transportleiding ontstond maandagavond, tweede kerstdag, rond...