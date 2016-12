Inwoners Waterland moeten afval beter scheiden

MONNICKENDAM - Laagbouwwoningen in de gemeente Waterland krijgen een extra minicontainer voor plastic, metaal en drankkartons (PMD). Bewoners van hoogbouw en de historische dorpskernen moeten PMD-afval apart aanbieden in plastic zakken of bij milieuparkjes in de wijken, waar extra containers komen en alle containers onder de grond verdwijnen.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 16:52 (Update 27-12-2016, 16:52)

Op die manier moeten de inwoners van Waterland hun afval beter scheiden. Dat doen ze nu nog niet goed genoeg, vindt de gemeente. Landelijk is afgesproken dat in 2020 ongeveer 75 procent van het...