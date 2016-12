Ooteman voor de laatste maal op de markt

Foto Ella Tilgenkamp Simon Ooteman helpt een van zijn laatste klanten op de dinsdagmarkt in Purmerend.

PURMEREND - Ruim 2500 keer stond Simon Ooteman op de markt in Purmerend met zijn ruitersportartikelen. Na een halve eeuw vindt de koopman uit Hoogkarspel het mooi geweest: dinsdag stond de vrachtwagen van Ooteman Paardensport voor het laatst op zijn vertrouwde plek op de Koemarkt.

Door Robert Jan van der Woud - 27-12-2016, 16:48 (Update 27-12-2016, 16:48)

Toen Ooteman voor het eerst naar Purmerend afreisde, reed hij nog in een Renault 4. De paardenspullen in een aanhangwagen. Later maakte de aanhanger plaats voor een vrachtwagen. Altijd was de handelaar te vinden op de Koemarkt,...