Nieuwe regels shisha-cafés

PURMEREND - De gemeente Purmerend voert regels in waaraan horecagelegenheden moeten voldoen waar waterpijpen te vinden zijn. Aanleiding is een brand in zo’n café, eerder dit jaar.

Door Robert Jan van der Woud - 27-12-2016, 16:42 (Update 27-12-2016, 16:42)

Die brand vond plaats in een shisha-bar aan de Koemarkt, en drukte de gemeente met de neus op de feiten dat brandgevaar een reëel risico vormt bij dergelijke etablissementen. Reden voor het college om nu met inrichtingseisen en toetsingscriteria te komen bij het beoordelen van aanvragen van horecabedrijven om waterpijpen aan hun klanten aan te...