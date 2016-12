Cameratoezicht op Marken wordt verlengd

MARKEN - Het cameratoezicht op de Rozewerf op Marken is verlengd tot 23 januari volgend jaar.

De werf wordt sinds half november in de gaten gehouden met een camera omdat volgens de gemeente een aantal bewoners ’langdurig, stelselmatig en intensief’ overlast ondervindt, die veroorzaakt zou worden door een andere bewoner.

Het toezicht zou woensdag aflopen, maar omdat de kwestie nog niet is opgelost is het verlengd tot 23 januari. ,,Tot die tijd zoeken we naar oplossingen om ervoor te zorgen dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan’’, zegt woordvoerster Els van Loenen van de gemeente.