Landsmeerder (39) in bezit van illegaal vuurwerk en hennepapparatuur opgepakt

LANDSMEER - Een 39-jarige man uit Landsmeer is op tweede kerstdag opgepakt wegens het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk en apparatuur voor een hennepkwekerij.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 11:26 (Update 27-12-2016, 11:26)

De politie kreeg een tip dat de man in zijn woning en in een afzonderlijke garagebox vuurwerk zou bewaren.

In het huis werd geen vuurwerk gevonden, maar op zolder waren wel een kweektent en benodigde apparatuur voor het kweken van wiet aanwezig. De spullen werden in beslag genomen. Hennepplanten werden niet aangetroffen.

In de garagebox werden drie dozen met vuurwerk aangetroffen. Een van de dozen was gevuld met illegaal vuurwerk. De politie nam de drie dozen in beslag.