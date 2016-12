Landsmeer getroffen door leidingbreuk

ANP

LANDSMEER - Door een breuk in de waterleiding op tweede kerstavond zitten mensen in Landsmeer zonder water of hebben ze weinig water.

Door Internetredactie - 26-12-2016, 22:02 (Update 26-12-2016, 22:03)

Waterleidingbedrijf PWN verwacht dat de storing rond 1.45 uur is verholpen.