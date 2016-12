Monnickendam ontwaakt met kerstgezang

MONNICKENDAM - De wekker ging op eerste kerstdag vroeg voor zo’n veertig zangers en zangeressen uit Monnickendam en omstreken. Samen zongen zij vanaf 7 uur bekende kerstliedjes op diverse plekken in het oude centrum van de stad.

25-12-2016, 10:06

De bewoners van het centrum weten niet beter: op eerste kerstdag worden ze gewekt met kerstgezang. Het is zo’n traditie die niet stuk te krijgen is. Begonnen in de jaren zestig en anno 2016 ’still going strong’. ,,Voor mij is het de 35e keer, geloof ik’’, zegt Marten Horjus, die het gelegenheidskoor met zijn gitaar begeleidt. Ondanks een lichte bronchitis zingt de Monnickendammer de kerstklassiekers uit volle borst mee. De opkomst is dit jaar iets lager dan vorig jaar. Ook enkele kinderen doen mee. Net als student Bram, die voor een muziekproject het bijzondere kersttafereel moet opnemen.

In het verleden heeft een nieuwe bewoner wel eens boos uit het raam gehangen, maar deze zondagmorgen klinkt er zo nu en dan zelfs applaus uit slaapkamerramen. Het zangrondje door de stad duurt tot 8.30 uur. Dan is er koffie.