Persoon naar ziekenhuis na val in water in Purmerend

PURMEREND - Een persoon is zaterdagavond te water geraakt bij de Wheredijk in Purmerend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Door Milo Lambers - 24-12-2016, 23:37 (Update 24-12-2016, 23:37)

Het is onduidelijk hoe de persoon in het water is geraakt. Het slachtoffer was aanspreekbaar.