Vrouw rijdt met zes keer te veel alcohol op door Purmerend

Foto ter illustratie: ANP

PURMEREND - Een 50-jarige vrouw uit De Rijp is zaterdagmiddag aangehouden voor het rijden onder invloed. De vrouw werd na een melding laveloos aangetroffen in haar auto op de Wagenweg.

Door Internetredactie - 24-12-2016, 21:47 (Update 24-12-2016, 21:52)

Omstanders hadden de politie gebeld. De vrouw stond geparkeerd en lag met haar hoofd tegen het portier aan. Ze wilde haar deur en ook het raam niet open doen voor de agenten en probeerde zelfs weg te rijden.

Dat kon voorkomen worden en de drankrijdster is uiteindelijk met gepast geweld uit haar voertuig gehaald. Eenmaal op het bureau aangekomen blies ze 1295 ug/l, dat is bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol in het verkeer.

De vrouw is aangehouden en voorlopig haar rijbewijs kwijt.