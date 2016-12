’Zondagmorgen in Monnickendam’ roept vragen op

ENKHUIZEN/MONNICKENDAM - Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft onlangs het negentiende-eeuwse schilderij ’Zondagmorgen in Monnickendam’ van de schilder Mari ten Kate (1831-1910) aan de collectie toegevoegd.

Het werk, dat 115 jaar lang in het bezit van één familie was, werd gekocht bij veilinghuis Christie’s en toont een zondagse kerkgang met kerkgangers gekleed in kleurrijke streekdracht van het Zuiderzee-eiland Marken. Dat roept de vraag op waarom het schilderij ’Zondagmorgen in Monnickendam’ heet. ,,Dit is mogelijk omdat bewoners van Marken vaker de overtocht maakten om in Monnickendam een kerkdienst bij te wonen’’, laat een woordvoerder van het Zuiderzeemuseum weten. Maar, de kerk op het schilderij staat niet meer in Monnickendam en het is volgens het museum zelfs de vraag of deze kerk er ooit wel gestaan hééft. Conservator André Groeneveld gaat hier de komende tijd onderzoek naar doen.

Het stuk heeft een negentiende-eeuwse verenlijst en verkeert in originele en uitstekende staat. Het Zuiderzeemuseum heeft nu drie Marker tafereeltjes van Ten Kate in bezit en een van zijn broer Herman Frederik Carel ten Kate, die ook een bekend schilder was.