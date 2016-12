Zoveel mogelijk huizen zonder energienota

MONNICKENDAM - Worden alle nieuwe woningen die vanaf nu in Waterland worden gebouwd energieneutraal? Met andere woorden: hebben ze een energierekening van 0 euro? Het streven is er, maar tegelijkertijd ook de twijfel of het wel haalbaar is.

Door Johan Moes - 24-12-2016, 15:51 (Update 24-12-2016, 17:33)

Het verduurzamen van woningen is een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken die de gemeente Waterland heeft gemaakt met de woningcorporaties. Het gaat dan om sociale huurwoningen, die door middel van energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en extra isolatie, duurzamer worden gemaakt. De afspraak is dat...