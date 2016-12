Woningbouw in HHNK-panden Edam mag starten

Illustratie Edam-Volendam Ontwerp van de woningen aan de Schepenmakersdijk.

EDAM - Projectontwikkelaar De Vier Jaargetijden mag beginnen met het verbouwen van de voormalige waterschapskantoren aan de Schepenmakersdijk in Edam tot woningen.

Door Jacco van Oostveen - 23-12-2016, 11:06 (Update 23-12-2016, 11:07)

Het bouwverbod, dat op 1 december door de voorzieningenrechter van de Raad van State aan de ontwikkelaar was opgelegd, is donderdag door hetzelfde rechtsorgaan opgeheven. Het verbod was opgelegd omdat twee partijen, architect Tjeerd Dijkstra en erfgoedvereniging Bond Heemschut, naar de Raad van State waren gestapt om het verlenen van een omgevings- en sloopvergunning door de gemeente aan de ontwikkelaar aan te vechten. De partijen willen dat hangende het hoger beroep geen bouwwerkzaamheden gepleegd worden.

De voorzieningenrechter heeft nu besloten dat De Vier Jaargetijden toch mag beginnen met het verbouwen van de kantoorpanden én het slopen van een deel van de achtergevel. Het betreft een ’voorlopige’ uitspraak: er loopt nog een bodemprocedure om de verbouwing tegen te houden. De voorzieningenrechter vindt echter dat, zelfs indien in de bodemprocedure anders wordt geoordeeld, de sloop van een deel van het pand ’niet leidt tot onomkeerbare gevolgen’.