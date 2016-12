Autobrand in Purmerend vermoedelijk aangestoken

Foto’s: DNP.NU/Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

PURMEREND - Op de Helsinkihaven in Purmerend is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gevlogen. Het gaat vermoedelijk om brandstichting.

Door Jan Balk - 23-12-2016, 7:39 (Update 23-12-2016, 7:39)

De brand begon waarschijnlijk rond het rechterachterwiel in de buurt van de tankdop. De politie heeft de auto verzegeld en gaat de brand onderzoeken.