Geluidsarm vuurwerk bij Snuffelaar in Purmerend

Foto Ella Tilgenkamp Tim Schoondergang in De Snuffelaar bij de speciale vuurwerkbalie

PURMEREND - De Snuffelaar in Purmerend maakt zich op voor de drukste dagen van het jaar. Donderdag 29 december begint de verkoop van vuurwerk in de zaak aan de Westerstraat. Nieuw dit jaar is het geluidsarme vuurwerk: geen ontploffingen, maar wel veel kleur.

Door Van onze verslaggever - 22-12-2016, 18:06 (Update 22-12-2016, 18:06)

,,Met name van de boeren uit de omgeving kwam vorig jaar de vraag naar geluidsarm vuurwerk. Zo kunnen zij toch vuurwerk afsteken waar de dieren op de boerderij geen last van hebben’’, zegt Tim Schoondergang van De Snuffelaar.