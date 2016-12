Diefstal PostNL-voertuig mislukt door zenuwachtige postbezorger

PURMEREND - De twee personen die woensdag zijn opgepakt na een mislukte carjacking in Purmerend, zijn twee 17-jarige Purmerenders. Dat laat de politie donderdag weten. De diefstal mislukte omdat de bezorger, die een mes op zijn keel kreeg, door de zenuwen het voertuig niet open kreeg.

De politie over de mislukte diefstal en aanhouding van die middag:

In de Suze Groenewegstraat in Purmerend hebben twee jongens woensdagmiddag geprobeerd een bedrijfsbusje van een medewerker van PostNL te stelen. De medewerker is met een mes bedreigd, laat de politie weten.

Omstreeks 12.30 uur was een postbezorger een pakketje aan het afleveren. Toen hij bij zijn auto terug kwam, stonden er plotseling twee mannen bij hem. Een van hen drukte een mes tegen de keel van de postbezorger. De mannen eisten dat hij de auto open zou maken. Het slachtoffer was zo zenuwachtig, dat het openen van de auto niet lukte. Hierop gingen de verdachten er vandoor.

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Ook werd er een Burgernetmelding gedaan.

Op basis van het signalement dat het slachtoffer kon geven, kon de politie een verdachte aanhouden. Hij bleek een mes op zak te hebben. De tweede verdachte werd even later aangehouden. Het gaat om Purmerenders van 17 jaar oud. Zij zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar hun betrokkenheid bij het incident.

