Aanhouding na ongeval A7, politie zoekt getuigen

Foto: DNP.NU

MIDDENBEEMSTER - Na het ongeval van woensdagochtend op de A7 tussen Middenbeemster en afslag Avenhorn heeft de politie een bestuurder aangehouden en verhoord. De politie wil graag getuigen spreken om te achterhalen wat er precies gebeurd is.

Rond 09.00 uur reed een 41-jarige man uit Vianen in een personenauto over de A7 in de richting Hoorn. De man reed op de meest linker rijstrook en haalde juist een andere auto in. Naar zijn zeggen werd hij van achter genaderd door een personenauto, waarvan de bestuurster, een 31-jarige vrouw uit Spaarndam, met haar lichten knipperde om doorgelaten te worden.

Na het inhalen van een vrachtwagen ging het mis. De vrouw maakte een onverwachte stuurbeweging, raakte in de slip, kwam via de vluchtstrook in de berm terecht en botste daar tegen een boom. De boom brak af waarna de auto tot stilstand kwam in de bermsloot. De vrouw werd, nadat zij uit de auto was geholpen, overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek en behandeling.

De man uit Vianen werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Na te zijn verhoord werd hij weer heengezonden. De politie laat weten dat de aanhouding van deze man volgens protocol was, omdat zijn betrokkenheid bij de toedracht moet worden onderzocht.

De politie is op zoek naar getuigen die de aanrijding hebben zien gebeuren of de aanleiding hiervoor hebben gezien.