Lange wachtlijst Landsmeer

In het Liuinaziekenhuis komen 27 kleinere en grotere appartementen.

PURMEREND - Landsmeer is de moeilijkste gemeente in de regio Waterland als het gaat om het vinden van een sociale huurwoning. Dat blijkt uit cijfers van woonruimteverdeler Woningnet.

Door Robert Jan van der Woud - 21-9-2016, 20:33 (Update 21-9-2016, 20:33)

Vorig jaar stonden Landsmeerders gemiddeld 11,7 jaar ingeschreven als woningzoekende voordat ze in aanmerking kwamen voor een huurhuis. Dat is ruim twee jaar langer dan in Purmerend, waar de gemiddelde inschrijfduur bij acceptatie van een sociale huurwoning 2015 uitkwam op 9,6 jaar. Voor Beemster geldt een gemiddelde inschrijfduur van 5,8 jaar. De gemiddelde inschrijfduur...