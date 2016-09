Sympathie voor Pudding Tarzan in Purmerend

foto nienke veneboer Marijn Klaver als Pudding Tarzan.

Behalve dat hij zeven keer per week in de musical Soldaat van Oranje speelt, kruipt Marijn Klaver ook wekelijks in de huid van de hoofdrolspeler van Pudding Tarzan. Dit weekend is hij in ’hometown’ Purmerend te zien.

Door Redactie Dagblad Waterland - 21-9-2016, 16:37 (Update 21-9-2016, 16:37)

Druk is het wel, geeft Klaver toe, ook omdat hij een kindje van anderhalf jaar oud heeft en er nog eentje onderweg is. Maar het is te doen, vertelt hij. ,,Het zijn beide hele fijne producties, die mij ook energie geven. En heel af en...