Feestjes en een bezem door NKT

foto wim egas/fotostudio beemster Jeroen Man en Astrid Honing zijn bezig met een grote reünie, voor alle oud-leerlingen.

PURMEREND - Het Nederlands Kindertheater (NKT) in Purmerend bestaat dit seizoen 25 jaar. Reden voor feestjes, maar ook een goed moment om een bezem door de school te halen.

Door Merlin Mulder - 21-9-2016, 14:20 (Update 21-9-2016, 14:20)

Het nieuwe theaterschooljaar is nog maar net begonnen, maar directeur Astrid Honing en artistiek leider Jeroen Man zijn al bezig met speciale gebeurtenissen verderop in het jaar. Zo moet er een grote reünie komen, voor alle oud-leerlingen. Waarschijnlijk in maart. En wordt er gedacht aan een grote productie om het jubileum te vieren,...